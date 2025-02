Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Johnson vince per la prima volta, podio sorprendente. Affondano le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI12.56 E’ tutto per questa, un saluto dalla redazione di OA Sport.12.55 La classifica finale:1) Breezy(USA) 1’41?292) Mirjam Puchner (Austria) +0.153) Ester Ledecka (Cechia) +0.214) Cornelia Huetter (Austria) +0.345) Lauren Macuga (USA) +0.386) Emma Aicher (Germania) +0.487) Corinne Suter (Svizzera) +0.628) Nicol Delago (Italia) +0.769) Stephanie Venier (Austria) +0.9910) Federica Brignone (Italia) +1.19Le altre italiane: 13ma Laura Pirovano a 1.69, 16ma Sofia Goggia a 1.97.12.55 Brava l’americana Breezy, che mai aveva vinto in Coppa del Mondo, a mettere su questo tracciato le sue qualità di scivolatrice, precedendo di 0?15 l’austriaca Mirjam Puchner e di 0?21 la ceca Ester Ledecka.