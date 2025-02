Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Johnson potrebbe far saltare il banco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI11.48 Niente da fare, Huetter terza a 34 centesimi. Per batterebisogna guadagnare almeno mezzo secondo nei primi due intermedi, per poi provare a resistere.E’ il momento della svizzera Lara Gut-Behrami. Sulla carta non è la sua pista, ma.11.47 Scende a 0.34 il margine per l’austriaca al terzo rilevamento, ma è dietro di 0.07 al quarto.11.46 0.11 di vantaggio per Huetter al primo parziale, 0.46 al secondo.11.45 Niente da fare per Stuhec, quarta a 1.31. Amici: per battere, serve un capolavoro. Adesso l’austriaca Cornelia Huetter, che vinse lo scorso anno a Saalbach in Coppa del Mondo.11.44 Stuhec avanti di 3 centesimi al secondo intermedio, ma dietro di 0.14 al terzo.