Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Johnson ad un passo dall’oro, azzurre condannate dai pettorali alti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI12.12 La migliore delleè Nicol Delago, sesta. In stagione ha visto col binocolo Goggia, Brignone e anche Pirovano, ma oggi è davanti a tutte loro. Questo per dire che inon rendono giustizia ai veri valori in campo.12.10 1, 9, 5, 7. Sono idelle prime quattro in classifica. La regola che ibassi aiutino ha colpito anche oggi.12.09 Niente da fare nemmeno per Stephanie Venier. L’austriaca è settima a 99 centesimi.12.08 Breezynon ha mai vinto in vita sua. Oggi salirà in cima al mondo. Per questo tanti esperti ritengono che idi scivalgano meno rispetto alla Coppa del Mondo. Non possiamo di certo definireuna campionessa.