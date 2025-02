Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la gara, subito Nicol Delago

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI11.26 Comunque è unafacile, però non è solo scorrimento. Ci sono anche dei curvoni ad alta velocità, nonché diversi dossi da domare.11.24 I pettorali delle favorite e outsider che potrebbero far saltare il banco: 1 Breezy Johnson, 2 Kira Weidle-Winkelmann, 5 Ester Ledecka, 6 Ilka Stuhec, 7 Cornelia Huetter, 8 Lara Gut-Behrami, 9 Mirjam Puchner, 10 Kajsa Vickhoff Lie, 11 Corinne Suter, 15 Stephanie Venier, 16 Jacqueline Wiles, 18 Lauren Macuga, 20 Malorie Blanc, 21 Lindsey Vonn. Come vedete, i nomi sono tanti.11.22 I pettorali delle italiane: 3, 12 Sofia Goggia, 13 Laura Pirovano, 14 Federica Brignone.11.21 La pista è semplice, non perdona errori. Perdere velocità vuol dire alzare bandiera bianca: non c’è possibilità di recupero su questo pendio.