LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Goggia cerca il riscatto, Brignone ci riprova

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA della Discesa di Saalbach (Austria), sede dei Mondiali di sci. Sulla "Ulli Maier" verranno assegnate le medaglie della specialità regina del Circo Bianco e l'Italia punta a conquistare il terzo podio nella sua avventura iridata. Attualmente, il Bel Paese può contare su un oro e un argento, frutto dell'affermazione nel Team Event e della fantastica prestazione di Federica Brignone in superG.Sarà proprio la fuoriclasse di La Salle una delle più attese di questa gara, in una specialità nella quale l'azzurra è riuscita a spezzare l'incantesimo, vincendo a St. Anton (Austria) e nell'ultima Discesa andata in scena in Coppa del Mondo, ovvero sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen (Germania).