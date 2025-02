Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: gara imprevedibile. Pettorali alti per Goggia e Brignone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.55 Tra le azzurre il pettorale di partenza migliore è quello di Nicol Delago, il 3. Sapete quanto noi di OA Sport siamo dell’idea che sia sempre meglio un pettorale basso.Non è andata benissimo a, che potevano pescare tra il 6 e il 15.10.54 Idi partenza:1 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic2 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol3 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head5 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle6 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head8 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head9 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head11 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head12 298323Sofia 1992 ITA Atomic13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head14 297601Federica 1990 ITA Rossignol15 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head16 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head18 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol19 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic21 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head22 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Kaestle23 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle24 25210 MORENO Cande 2000 AND Head25 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol26 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar27 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head28 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic29 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head30 507168 AICHER Emma 2003 GER Head31 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL32 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI33 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic10.