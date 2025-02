Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: semifinale stellare, Egonu sfida Antropova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno, benvenute e benvenuti allatestuale di, secondadella final four didi. Formazioni a caccia del trionfo dopo cinque edizioni a totale appannaggio di Conegliano. Semaforo verde alle ore 18.00!tra le lombarde e le toscane: tanti ex, numerosi incroci ma soprattutto il duello incantevole tra, trascinatrici da una parte e dall’altra. In palio un posto in finale. Analizzando il cammino da ambo le parti, Orro e compagne hanno raggiunto la final four stendendo Chieri in tre set. Per le toscane decisivo il 3-1 rifilato a Bergamo il 29 dicembre.insegue la terza finale consecutiva.Casalecchio di Reno ospita una spettacolare due giorni di