Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: parte la super semifinale, in palio un posto in finale contro Conegliano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NOVARA DIDALLE 15.3011-12 Tocco diretto a segno di Orro.torna in pista.10-12 Osano troppo Ognjenovic e Nwakalor che ritarda col braccio su un pallone basso.9-12 Ottima piazzata sulla diagonale di Egonu.8-12 MURATA EGONU da Herbots che chiude bene la parallela.TIME OUT8-11 SYLLA MURA ANTROPOVA! Monster block su muro a 1.7-11 Attacco vincente di Cazaute in diagonale stretta a tutto braccio.6-11 Out il muro di Kurtagic sull’attacco di Herbots.6-10 Muro Nwakalor sul dritto per dritto di Daalderop che viene sostituita da Cazaute.6-9 Daalderop ingannata dalla giocata in seconda di Ognjenovic che muove appena le spalle e trova punto.6-8 Fuori misura il pallonetto di Daalderop da2.