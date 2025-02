Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 3-2, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: meneghine in finale dopo una lunga battaglia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-NOVARA DIDALLE 15.30Per questa sera è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo. Buon proseguimento di serata sui nostri canali.20.25 Egonu: ”Ancora tanti alti e bassi ma ci stiamo lavorando. Siamo rimaste unite anche nei momenti in cuigiocava bene.”20.20superauna gara tiratissima e centra ladicontro Conegliano. Per le ragazze di Lavarini appuntamento domani per la finalissima delle 15.20! Gran partita di entrambe le squadre, un duello tra Antropova ed Egonu si chiude con 30 punti a testa!3-2 DANESI LA METTE A TERRA IN PRIMO TEMPO! Per la terza volta consecutiva sarà Conegliano-ladi!14-12 Mani out Ruddins.