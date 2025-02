Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 2-2, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: 8-6 resa dei conti al tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-NOVARA DIDALLE 15.3012-10 Colpisce il muro die si appoggia fuori il pallone giocato da Egonu.TIME OUT11-10 Primo tempoo Nwakalor, molto sollecitata da Ognjenovic.11-9 Sbracciata diagonale di Herbots.11-8 Primo tempo Heyrmann, in grande anticipo verso zona 5.10-8 Primo tempo Graziani.10-7 Si gira bene Heyrmann sull’alzata di Orro.9-7 Ruddins a segno con pallone alto sulle mani del muro, quasi senza rincorsa da posto 4.9-6 Attacca fuori Antropova, regalo enorme con muro a 1.8-6 Primo tempo Danesi. Cambio campo.7-6 Monster block Graziani in faccia ad Egonu da posto 2.7-5 Pallone vagante messo a segno da Danesi.6-5 Danesi graffia il pallone, manda out il pallone Graziani, in copertura.