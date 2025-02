Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 2-1, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: parte il quarto set, meneghine nuovamente al comando ma gara più aperta che mai

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-NOVARA DIDALLE 15.307-5 Muro di Heyrmann su Nwakalor. Super lavoro della belga sinora.Non ravvisata alcuna invasione aerea.6-5 Bagher alto di Antropova: risponde Orro con la schiacciata a rete. Chiamata al videocheck invasione aerea di Orro.5-5 Parallela di Egonu deviata dal muro tra le braccia di Herbots.4-5 Di potenza Antropova sulla diagonale.4-4 Daalderop passa in diagonale.3-4 Parallela okay di Antropova sporcata dal muro.3-3 Muro Herymann sul primo tempo in anticipo verso zona 5 di Graziani.2-3 In rete il servizio di Antropova.1-3 Primo Ace di Antropova, palla testa dura da gestire per Gelin.1-2 S’insacca l’attacco di Antropova sul muro a 2 di.1-1 Colpo arrotato di Sylla da posto 4.