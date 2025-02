Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 1-1, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: terzo set al via, perfetto equilibrio in campo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-NOVARA DIDALLE 15.301-2 Missile Antropova in diagonale sulla free ball concessa da.1-1 Errore Herbots dai 9 metri.0-1 Antropova apre il set con la sbracciata a segno, spostata da rete.SET1-1 Chiusura set col primo tempo vincente di Nwakalor.pareggia con merito, mostrando qualcosa di più rispetto ache è completamente mancata.19-24 Mani out Sylla che gioca sulle mani di Nwakalor.18-24 Smrek, mani out su Herbots.17-24 Muro Orro su Herbots.16-24 Primo tempo Nwakalor dopo lungo scambio! Set point.Smrek per Egonu in casa.16-23 Out la parallela di Egonu da posto 2 come confermato al video-check.16-22 Ruddins! Graffia dalla seconda linea.