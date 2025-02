Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 1-1, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: 14-12 gara equilibrata, si lotta punto su punto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-NOVARA DIDALLE 15.3014-12 Piega le mani di Orro Ruddins, bella soluzione in parallela.14-11 Potente ma out il lungo linea di Antropova da posto 2.13-11 Errore in battuta di Antropova.12-11 Mani out su Egonu di Ruddins.12-10 Net di Ruddins sulla sbracciata dell’americana.11-10 Primo tempo verso zona 1 di Nwakalor.TIME OUT11-9 Tocco di Nwakalor sull’attacco di Egonu da posto 2.10-9 Errore Antropova col colpo alto e profondo che passa laterale a Sylla.9-9 Parallela a segno di Egonu.8-9 Sylla facilmente a segno senza muro.7-9 Lunga la battuta di Kurtagic.7-8 Passa Sylla in mezzo al muro.6-8 Nwakalor di prima intenzione con sfera a fil di rete.6-7 Herbots, diagonale a segno al centro.