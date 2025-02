Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 1-0, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: scatta il secondo set all’Unipol Arena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-NOVARA DIDALLE 15.301-1 Piazza al centro Sylla su palla staccata da rete.0-1mente in rete l’attacco mal calibrato di Egonu.SET1-0 Errore di Herbots che chiude il set dai 9 metri. Dopo una partenza esitante,trova le giuste misure e mette in difficoltà, specie sul cambio palla.24-21 Antropova ferma Sylla a muro dopo brutta alzata di Egonu. Soluzione in palleggio contrata.24-20 Out la diagonale di Antropova. Set point.23-20 DANESI! Muro totale sulla pipe di Mingardiverso zona 5.22-20 Egonu, mani out da posto 2.21-20 Gran diagonale da Sylla, non riesce a spezzare il bagher Castillo.20-20 Murata Kurtagic da Nwakalor in primo tempo.20-19 ANTROPOVA! Extra rotazione lungo linea da applausi che beffa Gelin, rea di aver lasciato la parallela.