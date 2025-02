Oasport.it - LIVE Italia-Galles, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: gli azzurri in campo dalle 15.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:04 Continua ad insistere la pioggia sulla capitalena. Ovale scivoloso che sarà dunque un elemento da tenere in considerazione.15:02 Dinanzi al pubblico dell’Olimpico di Roma andrà in scena un autentico scontro diretto per evitare il proverbiale cucchiaio di legno.favoriti, ma guai a sottovalutare i Dragoni.14:57 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Poco meno di 20 minuti al via del match valido per la seconda giornata del Sei.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la seconda giornata del Seitra. La passione travolgente dell’Olimpico di Roma abbraccia la squadra guidata da Gonzalo Quesada alla ricerca della prima attesa vittoria di questa edizione, in una sfida che molto probabilmente si pone come scontro diretto per evitare il cucchiaio di legno.