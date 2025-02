Oasport.it - LIVE Italia-Galles 3-3, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: Ben Thomas pareggia i conti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20?- METAAAAAAA! Grandissima azione nata dalla mischia con il calcetto splendido di Paolo Garbisi che innesca la velocità di Ange Capuozzo!19?- Pressione sul calcio di Paolo Garbisi che porta in dote agli azzurri un’interessante mischia nella metà campo avversaria.17?- Non sbaglia Ben3.16?- Ingenuità di Menoncello, che commette fallo sul mediano di mischia avversario. Chance del 3 pari per il.15?- Ingresso anticipato della prima lineana. Occasione sfumata.15?- C’è stato in realtà prima l’in avanti di Rowlands. Sarà dunque mischiana.14?- Pallone perso dagli ospiti ma nel tentativo di accelerare Capuozzo commette in avanti. E’ davvero difficile cercare di giocare alla mano con queste condizioni.