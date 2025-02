Oasport.it - LIVE Italia-Galles 22-15, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: finale in apnea per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80?- Ilci prova, incredibilmente si è riaperta la possibilità del pareggio.79?- Meta di punizione in favore del, e cartellino giallo anche per Lamb. Ci complichiamo la vita nel. Doppia inferiorità numerica per gli.78?- Ennesimo fallo della difesa azzurra. Arriva il cartellino giallo per Riccioni.77?-che si difendono ma si torna sul vantaggio non acquisito per ii. Arriva anche il richiamo per gli uomini di Quesada, troppi i falli in questi ultimi minuti commessi daglini.75?- 5 minuti al termine.che costringe al tenuto Alessandro Garbisi e torna nella nostra metà campo.74?- ANDIAMO TOMMY! Esecuzione impeccabile di Allan, torniamo sopra di due break.228.73?- Ingenuità di Faletau, che commette fallo sul calciatoreno.