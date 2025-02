Oasport.it - LIVE Italia-Galles 16-3, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: cartellino giallo per Adams, azzurri in superiorità numerica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61?- Fuorigioco netto deii. Ci riprova Allan. Intanto Paolo Garbisi esce momentaneamente, al suo posto Trulla con Allan che si sposta ed agirà da 10.60?- Per ora c’è ilperin inferioritàper 10 minuti in attesa della decisione finale che potrebbe confermare o trasformare in rosso la sanzione ale.60?- Placcaggio bruttissimo di Joshsulla testa di Paolo Garbisi. In azione il TMO.59?- Peccato. Pallone che sbatte sulla traversa.che si stanno incaponendo nel cercare di ottenere i tre punti preferendo questa giocata alla touch offensiva.58?- Altro calcio di punizione per l’. Ci prova da prima del centrocampo Martin Page-Relo.57?- Scontri durissimi in questa fase del secondo tempo.