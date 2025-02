Oasport.it - LIVE Italia-Galles 0-0, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: inizia il primo tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:14 Atmosfera da brividi. Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Si parte!15:12 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto deglini!15:11 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte come di consueto da quello degli ospiti.15:09 Accolte dall’applauso del pubblico di Roma entrano in campo le due formazioni.15:07che dovrà partire subito a tutta, a differenza dell’esordio in cui ha patito proprio l’avvio di match contro la Scozia.15:04 Continua ad insistere la pioggia sulla capitalena. Ovale scivoloso che sarà dunque un elemento da tenere in considerazione.15:02 Dinanzi al pubblico dell’Olimpico di Roma andrà in scena un autentico scontro diretto per evitare il proverbiale cucchiaio di legno. Azzurri favoriti, ma guai a sottovalutare i Dragoni.