Inter-news.it - LIVE Inter-Lecce Primavera 2-0: Quieto esce per infortunio

Leggi su Inter-news.it

Inizia ora ildi, partita valida per la ventiquattresima giornata del Campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.2-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP63? Spinacce viene servito in area dopo una splendida giocata di Mosconi. Il suo colpo di testa non è però preciso.62? Ottima azione personale di Motta, che serve in area Spinacce. L’attaccante italiano si gira e prova a incrociare, ma il suo tiro viene deviato in calcio d’angolo.60? Prima opportunità della partita per Mosconi. Il calciatore dell’si libera della marcatura avversaria e prova con il sinistro e sorprendere Rafaila, il quale però si allunga e mette in calcio d’angolo.56? Due cambi nell’. Spinacce per Lavelli e Pinotti per De Pieri.