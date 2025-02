Oasport.it - LIVE Inghilterra-Francia, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: alle 17.45 il via dell’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-GS DI15.1517.35 Di contro, laha esordito con il netto successo per 43-0 contro il Gs, ma ora sono chiamati a confermarsi contro un’avversaria di ben altro spessore. Mancherà una pedina fondamentale come Romain Ntamack, out per squalifica a causa dell’espulsione rimediata a Parigi. Non sarà quindi scontato il compito per la compaginenata dal CT Fabien Galthié: proprio per questo quella odierna può rappresentare una partita spartiacque per le ambizioni di vittoria finale per i gtti.17.30 L’ha ceduto contro l’Irlanda – con uno scarto risicato – nella sfida inaugurale del suo Sei. Un’uscita dignitosa che però non è bastata per operare il colpaccio ai “cugini” irlandesi, da cui però può iniziare un percorso interessante in vista dei prossimi appuntamenti.