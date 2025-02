Oasport.it - LIVE Inghilterra-Francia 7-7, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: situazione di parità all’intervallo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-GALLES DIDALLE 15.1540? SI CONCLUDE IL PRIMO TEMPO!7-7!39? L’finisce in attacco questo primo tempo: i padroni di casa provano a sfruttare l’inerzia positiva per colpire ancora.37? Marcus Smith trasforma la meta,7-7!36? METAAAAA! LAWRENCE! Nonostante un paio di incertezze l’va a segno e si rimette subito in scia.5-7!34? Di forza Freeman guadagna una decina di metri, poi Fin Smith prova ad autolanciarsi ma è ottimo il recupero di Gros il quale annulla l’azione. Si riparte con una mischia inglese.33? La reazione inglese non si fa attendere. I padroni di casa entrano nei ventidue avversari e possono sfruttare una mischia.