Oasport.it - LIVE Inghilterra-Francia 7-7, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: inizia il secondo tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-GALLES DIDALLE 15.1541?IL!18.47 Tutto pronto per l’inizio della ripresa.18.46 Stanno per rientrare in campo le due squadre, pochi minuti al via del.18.34 Permane l’equilibrio tradopo i primi 40? di gioco. La formazione transalpina ha sicuramente approcciato il match con maggior intensità, punendo gli avversari solamente al 29? con la meta di Bielle-Biarrey. Dopo il colpo subito, l’ha reagito prontamente pareggiando i conti con la meta di Lawrence. A tra poco per il.40? SI CONCLUDE IL PRIMO7-7!39? L’finisce in attacco questo primo: i padroni di casa provano a sfruttare l’inerzia positiva per colpire ancora.