Oasport.it - LIVE Inghilterra-Francia 0-0, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: avvio equilibrato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-GALLES DIDALLE 15.1522? Ancora un in avanti per Penaud a pochi metri dalla linea di meta, lamanca anche in questa circostanza una chance non indifferente.20? Contrattacco spaventoso della! I transalpini recuperano il pallone guadagnando un prezioso calcio di punizione, battuto velocemente. La difesa inglese viene sorpresa e infilata dallo scatto di Bielle-Biarrey, il quale allarga il gioco su Dupont. Proprio il capitano transalpino manca l’aggancio e spreca un’occasione importante.19? Si spegne l’iniziativa offensiva francese, Tom Curry recupera il pallone e guadagna un prezioso calcio di punizione.17? Si distende la, ma Bielle-Biarrey non può arrivare sul pallone a lui indirizzato.16? Non si schioda l’equilibrio: prova l’a imbastire un’azione di contropiede, ma arriva l’in avanti di Slade.