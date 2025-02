Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 3-0, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: le Pantere volano in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-SCANDICCI DIDALLE 18.0025-23 MUROOOOOO WOLOSSSZZZZZZZ!VOLA IN! Con il muro della palleggiatrice la Imoco conquista il punto che vale l’accesso all’ultimo atto della competizione.3-0!24-23 Diagonale strettissima di Mims, il primo match point se ne va.24-22 Gabi viene fermata clamorosamente in due occasioni, ma alla terza la brasiliana va a segno. Due match point per la Imoco.23-22 Fuori giri l’attacco di Gabi,non molla un colpo.23-21 Errore al servizio per Bosio.22-21 Mani out di Mims da zona 2.22-20 MURO HAAAAKKK!21-20 Errore al servizio per Fahr.21-19 Haak va a segno con un attacco calibrato.20-19 Contrattacco vincente di Tolok: da lodare la difesa di Fersino sull’accelerazione precedente di Zhu Ting.