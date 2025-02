Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 2-0, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: equilibrio nel terzo set, 12-12

17-17 Mims spedisce il suo attacco sulla linea di fondo.17-16 MURO FAHRRRR!16-16 Ottima soluzione trovata da Gabi: pallonetto spinto ben giocato.15-16 MURO ALEKSICCC!15-15 Mani fuori di Alsmeier, si ritorna in parità.15-14 Alsmeier sfonda il muro dida zona 4.15-13 Appoggio di Gabi.14-13 Parallela vincente di Lubian.13-13 Si riscatta la russa con l'accelerazione dalla seconda linea.13-12 Impreciso l'attacco di Tolok.12-12 Devastante la potenza dell'attacco incrociato giocato da Gabi, pallone incontenibile per.11-12 Accelerazione dirompente di Lubian.10-12 Ancora un errore al servizio per Haak, è il quinto del match.10-11 Larga l'accelerazione di Mims.