Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-0, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: Pantere avanti 15-7 nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-SCANDICCI DIDALLE 18.0019-18 MURO BONIFACIOOO!19-17 Alsmeier piazza la pipe sulla linea laterale.19-16 Si insacca tra il muro e la rete l’attacco di Tolok.19-15tempo vincente per Aleksic.19-14 Sbaglia la battuta Tolok.18-14 Non passa la battuta di Haak.18-13 Ricostruzione non perfetta di, poi Tolok sparacchia il suo attacco fuori dal campo.17-13 Alsmeier sbaglia la battuta, si interrompe la sua rotazione al servizio.16-13 Passa l’attacco di Tolok da zona 4,si porta a -3 dalle.16-12 Appoggio vincente di Tolok, momento complicato per.16-11 Fuori misura l’attacco di Chirichella.16-10 MURO BOSIOOO!16-9 Contrattacco efficace di Tolok da zona 4.