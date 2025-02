Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-0, Coppa Italia volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-SCANDICCI DIDALLE 18.008-4 MURO WOLOSZ!7-4 Passa l’attacco di Haak giocato dai tre metri.6-4 Parallela vincente di Tolok.6-3 MURO CHIRICHELLAAA!5-3 Fallo di posizione commesso da Tolok.4-3 Ci riprova Alsmeier dalla seconda linea, questa volta l’attacco è fuori misura.3-3 La svedese sbaglia la battuta.3-2 Haak si sblocca con una diagonale precisa.2-2 Vincente il primo tempo di Aleksic.2-1 Imprendibile il diagonale giocato da Zhu Ting.1-1 A segno Alsmeier dalla seconda linea: la tedesca oggi è schierata in zona due.1-0 Passa il pallonetto di Gabi.PRIMO SET15.30 Tutto pronto per il via dell’incontro.15.30 Ecco i sestettili.: Gabi, Zhu Ting, Wolosz, Haak, Chirichella, Fahr.