Oasport.it - LIVE Bronzetti-Siniakova, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: Potapova in finale, tra poco in campo la romagnola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 Nuovamente buon pomeriggio a tutti. Anastasiaha avuto la meglio su Sasnovich con il punteggio di 6-3 7-5, qualificandosi così per la. Trala sfida traper determinare la seconda finalista del torneo di-Napoca.14.50 Buon pomeriggio a tutti gli amici di OA Sport. Il match precedente a quello di Luciaha visto concludersi il primo set per 6-3 in favore disu Sasnovich. Non prima delle 16.00 toccherà all’azzurra.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Luciae Katerina, valevole per la semidel WTA 250 di-Napoca.Luciasta giocando una settimana straordinaria: finora nessun set perso tra il primo turno contro Simona Halep, il secondo contro Peyton Stearns e i quarti dicontro Elisabetta Cocciaretto.