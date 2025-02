Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaseconda semidi doppio maschile dell’ATP 500 di(NED) tra Simonee Andrea, opposti ai britannici Juliane Lloyd, campioni di Brisbane.Terza semidell’anno per la coppia azzurra, in altrettanti tornei disputati nella stagione, che è iniziata addirittura megliomolto proficua annata appena conclusa.si sono spinti nuovamente in semiin un torneo ATP 500, dopo che si erano imposti a Pechino e ad Halle nel 2024. Nel loro percorso hanno sconfitto Hurkacz/Mensik (7-5, 7-6) e Schnaitter/Wallner (7-6, 6-3).I rivali odierni sono una coppia collaudata e in forma.è il più espertocoppia britannica, lui che ha 6 titoli ATP e un best ranking di numero 6 al mondo.