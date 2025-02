Oasport.it - LIVE Bellucci-De Minaur 0-3, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: inizio con break aussie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 In rete l’inside in di. Serve lo slice adesso!40-15 Si allarga lo slice dell’australiano.30-15 Non risponde di rovescio De.15-15 Prima vincente.0-15 Grandissima serie di recuperi dell’australiano, che propone palle sempre più difficili e raccoglie il punto con il passante di rovescio.0-3 A zero conferma ilDe.40-0 Affossa la risposta di dritto il lombardo. Tre chance di scappare via per l’.30-0 Servizio vincente ADM.15-0 Non risponde di dritto sulla seconda.0-2 Doppio fallo (1°)..40-A Errore gratuito di rovescio di: palla.40-40 Sbaglia il dritto dopo il servizio però l’azzurro.A-40 Errore gratuito di De, urlo di.40-40 Slice e rovescio di là. Poi l’errore con lo smash, pesante.