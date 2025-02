Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2025 in DIRETTA: Marcell Jacobs non ci sarà. La causa del forfait

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’NON CORRERA’ A NEWAGGIORNAMENTO ORE 20.10 –ha deciso di rinunciare all’evento adi uno stato influenzale. Il suo staff ha comunicato testualmente: “non potrà partecipare oggi ai Millrose Games per uno stato influenzale che lo ha colpito una volta arrivato a Newe che non ha superato, anzi si è aggravato nelle ultime ore. È un appuntamento, quello dei Millrose Games, estremamente prestigioso e al qualeteneva moltissimo”. Non lo vedremo dunque in pista alle ore 22.22 per correre i 60 metri. Punto interrogativo sulla sua prossima apparizione, gli Europeisono lontani un mese (6-9 marzo ad Apeldoorn).Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel Millrose Games, meeting internazionale in programma a New(USA).