Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2025 in DIRETTA: Jacobs cerca risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel Millrose Games, meeting internazionale in programma a New(USA). Prosegue la sua fase negli Stati Uniti il massimo circuito mondiale dell’al coperto, ilGold, e l’attesa è alta per la seconda gara stagionale del campione olimpico di Tokyo dei 100 Marcellche, sulla classica distanzadei 60, sfida l’argento di Tokyo 2021 Trayvon Bromell e tanti altri specialisti della velocità.La finale si svolgeràmente, senza passare per un turno preliminare, come invece era accaduto a Boston. A contendersi la vittoria, insieme a, ci saranno alcuni volti già noti agli appassionati, visti recentemente in gara a The Track, durante il BostonGrand Prix.