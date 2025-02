Quicomo.it - Lite fuori dalla discoteca per un complimento di troppo: 31enne in ospedale

Leggi su Quicomo.it

Aggredito all'interno delladi via Sant'Abbondio a Como per aver, sembrerebbe, rivolto undia una ragazza. Futili motivi comunque, che però non hanno frenato il suo aggressore. Il fatto è accaduto nella notte appena trascorsa e sul posto è intervenuta una volante.