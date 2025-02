L'Italia non sostiene la Cpi all'Onu, l'affondo di Conte e Schlein e quella stoccata di Mattarella al governo

Leggi su Open.online

«È una vergogna cheabbia deciso di non firmare la difesa della Corte Penale internazionale». A dirlo è la segretaria del Partito democratico, Elly, durante un evento di +Europa, riferendosi alla decisione deldi non apporre la firma sul documento redatto per difendere la Cpi dall’iniziativa di Donald Trump di imporre sanzioni ai giudici dell’Aja. «Abbiamo fatto bene a fare una conferenza insieme per chiedere chiarezza sul torturatore libico riaccompagnato a casa con un volo di Stato», continua la dem, che chiede ancora una volta alla premier Giorgia Meloni di «venire in Parlamento» a chiarire anche sul caso Almasri. Anche perché – a detta di– il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e quello della Giustizia Carlo Nordio, intervenuti in aula il 6 febbraio scorso, «non hanno dato risposte» e hanno continuato «a contraddirsi tra loro».