L’Italia e le nuove sfide globali. Scenari e prospettive del Rapporto Iai 2024

“Di fronte acruciali come la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente, il governo si è fortemente impegnato per promuovere la pace e il dialogo, a sostegno della crescita e del benessere delle famiglie e delle imprese. Perché dove passano le merci non passano le armi”, scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo messaggio alla presentazione delIai sulla politica estera italiana. Un messaggio giunto mentre il ministro si trovava in Israele, al porto di Ashdod, per l’arrivo di aiuti umanitari nell’ambito dell’iniziativa “Food for Gaza”, simbolo concreto dell’impegno italiano nella regione.Il bilancio del governo Meloni“nell’anno delle grandi elezioni” è il titolo delIai, sviluppato da un gruppo di ricercatori con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.