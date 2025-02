Lanazione.it - L’ironia pungente e l’energia contagiosa del comico Giovanni Vernia

Con la sua ironiae la sua energia, il, piace tanto a tutti. Un artista a tutto tondo, capace di spaziare tra cabaret, teatro, televisione e radio, conquistando il pubblico con la sua simpatia e la sua intelligenza, che sarà ospite stasera, alle 21, al Teatro Civico con il suo show ‘Capa fresca’. Un nuovo spettacolo ricco di ironia, di satira di costume, di parodie, imitazioni, musica ed energia, mai volgare, tutti ingredienti ai quali il poliedrico artista ha già abituato sia nei precedenti spettacoli, sia tutti i giorni nel suo show radiofonico. Chi ‘tiene ‘a capa fresca’ ha la testa libera da pensieri faticosi e preoccupanti, è sempre pronto a guardare la parte divertente in tutto ciò che accade. Ogni occasione per lui è buona per divertirsi e sdrammatizzare.