Sport.quotidiano.net - L’intervista a ’Sport Mediaset’. Il bilancio di Italiano: "Al top in campionato con l’effetto Champions»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dall’esperienza inLeague agli obiettivi futuri, passando per alcuni degli uomini chiave in questa stagione. E’ un Vincenzoa tutto tondo quello che ha raccontato il suo Bologna ai microfoni di Sport Mediaset, con il tecnico dei rossoblù che ha fatto il punto sulla prima parte di stagione e in particolare sulla crescita avuta dalla sua squadra: "Siamo stati bravi a venire fuori indopo un periodo difficile. Abbiamo avuto la capacità di riuscire ad emergere in, nonostante il dispendio di energie in, e ottenere vittorie importanti ed ora siamo dietro alle più forti".ha poi parlato della sua personale esperienza nella massima competizione europea per club e di quali difficoltà abbiano incontrato i suoi ragazzi: "Quello che mi ha impressionato sono stati il ritmo e l’intensità e la grande forza che hanno queste squadre, che si vede nel momento in cui scendono in campo, mettendo personalità e qualità in tutte le giocate.