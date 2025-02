Sport.quotidiano.net - L’Inter spaventa i suoi tifosi. Quanti dubbi dopo il crollo a Firenze. Lacune in mediana e nel turnover. Lunedì la rivincita: e si cambia tanto

L’unico sorriso di Simone Inzaghi, giovedì sera a fine partita, era indirizzato a Edoardo Bove, presente al Franchi. Dal triplice fischio in poi e per tutta la giornata di ieri, le riflessioni del tecnico non davano grandi motivi per essere felice. Il tonfo diè stato pesante, inaspettato per vari motivi: l’avversario in difficoltà di formazione, i risultati che hanno preceduto il 3-0 del Franchi (unica sconfitta del 2025 in finale di Supercoppa). Tutto ci si poteva attendere, ma non un ko senza tirare in porta. Nel post-partita Inzaghi nulla ha salvato di quanto visto. Ha pure sottolineato come non sia "il momento di fare drammi", ma che "la sconfitta fa male per come è maturata". Un bene, chesi torni di nuovo in campo, per coincidenza contro lo stesso avversario rinforzato dai nuovi acquisti.