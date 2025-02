Ilnapolista.it - L’Inter ha il monte ingaggi doppio rispetto al Napoli: 206 milioni contro 104 (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

ha ilal: 206104 ()Basterebbe il dato delper rendere l’idea che la sfida scudetto è DavideGolia. Quello stanno facendo Conte e i calciatori delè un prodigio sportivo.La, con Marco Iaria, analizza la situazione delche per spendere meno in cartellini, ha dovuto alzare ilper poter portare avanti la politica dei parametri zero.Scrive la:Quest’anno ildelsupera quello della Juventus e si posiziona al vertice della Serie A. I bianconeri avevano conquistato il primato nel 2013-14 e non l’avevano più mollato, sull’onda del filotto di scudetti e partecipazioni Champions. In tempi più recenti le cose sono assai cambiate e, oggi, la nostra stima degli stipendi del personale tesserato nella stagione 2024-25 restituisce la seguente fotografia: Inter a quota 206, poi Juve a 200, Milan a 163, Roma a 160, Atalanta a 106, Lazio a 103 e Fiorentina a 85.