L’informazione nell’era dell’intelligenza artificiale | vantaggi e sfide del 2025

Il panorama delnelsta subendo una trasformazione radicale e a ritmi sostenuti, in gran parte dovuta all’introduzione e all’impiego massiccio(IA). Le tecnologie di IA, che includono il machine learning, l’elaborazione del linguaggio naturale e l’analisi dei dati, stanno rivoluzionando il modo in cui le notizie vengono prodotte, distribuite e consumate. Sebbene l’IA offra numerosi, come una maggiore efficienza e una personalizzazione dei contenuti, solleva anche preoccupazioni relative alla qualità del, alla diffusione di disinformazione e all’impatto sull’occupazione nel settore giornalistico.Il ruolonelL’intelligenzaè ormai una parte integrante di molte redazioni e piattaforme digitali.