Ilrestodelcarlino.it - L’incubo delle due stalker: "Potrebbero tornare libere, il ricovero è solo temporaneo"

". Un incubo che si riaffaccia per Paolo Zignani, l’autotrasportatore di Borello che per mesi è stato perseguitato da madre e figlia di Arezzo, accusate di procurato allarme e atti persecutori. A prelevarle dalla loro abitazione di Badia Prataglia, martedì scorso, sono state le forze dell’ordine che hanno portato madre e figlia di 37 anni all’ospedale San Donato di Arezzo, nel reparto psichiatrico. Sono state sottoposte a un trattamento sanitario obbligatorio in applicazione dell’ordinanza che prevede cure psichiatriche per entrambe e libertà vigilata per la 37enne. "Il provvedimento a cui sono state sottoposte – ha detto ieri alla Vita in Diretta l’avvocato Raffaele Pacifico – è un provvedimentoche ha una durata limitata, tendenzialmente di sette giorni, ed è questo il problema.