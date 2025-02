Secoloditalia.it - L’imitazione di Bocchino su La7 divide i social: “Fa ridere”, “No, si vede che dà fastidio” (video)

«Ho l’impressione che il suo garbo e le sue circostanziate e puntuali argomentazioni incomincino a darea quelli de La7. Ed ecco il modo per smontare la sua serietà e competenza»: nel commento Instagram di un follower di Italoarriva la disamina più pungente sulsu La7 del direttore editoriale del Secolo d’Italia.Italoviene imitato da alcune settimane da Paolo Kessisoglu, nel corso della trasmissione DiMartedì di Giovanni Floris. Nell’ultima puntata, sotto gli occhi di una divertita Marianna Aprile, il comico inscena un monologo grottesco nel quale incarnache riversa la sua frustrazione per non venire trattato come i direttori dei giornali di sinistra. «Io sono militante e lo dico, lei mi vuole ghettizzare – dice il comico all’intervistatore Luca Bizzarri – qui a La7 quando me lo tolgono puliscono il microfono con l’acqua ragia, perché ho detto delle cose di destra.