Limitare i rischi per il torrente Agna | Serve un controllo degli argini

Il consiglio comunale di Montale chiede all’unanimità una verifica sull’argine dell’da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino. La richiesta è contenuta in una mozione presentata dal gruppo di centrodestra "Noi per Montale" che è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale dopo alcuni emendamenti proposti dal sindaco Ferdinando Betti. L’Autorità di Bacino è un ente pubblico vigilato dal ministero della transizione ecologica che ha tra i suoi compiti anche la redazione del piano di gestione delo alluvioni. Per questo il centrodestra ha ritenuto opportuno che questa autorità fosse chiamata in causa per valutare la situazione deldopo che la rottura di un tratto del suo argine è stata all’origine dell’alluvione del 2 e 4 novembre 2023. La mozione, esposta al consiglio comunale dalla consigliera Greta Cavaciocchi, fa riferimento alla necessità di dare risposte alle imprese e alle famiglie delle zone colpite dall’alluvione che incontrano anche difficoltà nello stipulare delle assicurazioni dopo gli eventi alluvionali accaduti nella zona.