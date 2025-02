Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, scontro in tv tra il marito Sebastiano e l’amico Sterpin: “Per me la verità è già scritta”

Nuovotelevisivo traVisintin e Claudio, rispettivamentee amico di, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Opp di Trieste. Durante la puntata di Quarto Grado su Rete 4, Visintin ha parlato della super perizia che potrebbe finalmente chiarire le circostanze della morte di.«Mi aspetto risposte, come tutti. È ancora un mistero quello che è successo. Io ricordo solo di aver salutato mia moglie col sorriso. Dopo di allora, non so più nulla», ha dichiarato Visintin. Le sue parole, però, sono state subito interrotte da, che lo ha definito un «bugiardo», sostenendo: «Lilly non lo aveva salutato da nessuna finestra». Dopo un acceso scambio,ha corretto la sua affermazione, ma Visintin ha reagito duramente: «Come si permette di dire certe cose? E voi come vi permettete di far parlare una persona che non è nessuno?».