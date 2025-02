Ilgiorno.it - Licenze taxi, la contesa resta aperta. Impugnate le graduatorie del bando

Leggi su Ilgiorno.it

Lagiudiziaria sulle nuovesembrava conclusa lo scorso 20 dicembre, con la rinuncia delle principali associazioni di categoria all’appello in Consiglio di Stato dopo aver perso in primo grado al Tar. E invece ora spunta un altro strascico legale, alimentato dal consorziosti della Malpensa che ha a sua volta presentato un ricorso contro ildi Palazzo Marino che ha messo in palio 450 autorizzazioni di auto bianche. In vista dell’udienza di merito in calendario martedì scorso, come si scopre da un’ordinanza del Tribunale amministrativo emersa nelle ultime ore, i conducenti, rappresentati dagli avvocati Antonello Frasca e Alessandro Paccione, hanno dichiarato ai giudici di avere interesse a impugnare anche levenute fuori dalla prova scritta dello scorso 5 dicembre, nonché le"sinora eventualmente rilasciate".