Liberoquotidiano.it - Liberi 3 ostaggi, altro agghiacciante show di Hamas. Ma non va tutto bene: in che condizioni sono ridotti | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

macabro e terrificantedei tagliagole di. Ilnella liberazione dei treavvenuta oggi, sabato 8 febbraio. Ohad Ben Ami, 56 anni, è il primoo israeliano cheha fatto uscire dal veicolo e che ha fatto salire sul palco a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Dopo di lui è stata la volta di Eli Sharabi, 52 anni, e Or Levy, 34 anni. I tre, a differenza degliliberati in precedenza,apparsi pallidi, magrissimi, come se sottoposti a costrizioni terrificanti,letteralmente alla fame. Insomma, i tre erano ininquietanti. Levy indossava abiti verde oliva che ricordavano l'uniforme delle Idf, così come ha rimarcato il Times of Israel. Ben Ami e Sharabi indossavano abiti marroni con i loro nomi stampati sopra, come quelli dei carcerati.