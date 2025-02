Tvzap.it - “L’ho uccisa io”. Nataly uccisa, c’è la confessione: chi è stato

JhoannaQuintanilla Valle, la donna di 40 anni scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso, è stata. Nel corso di un interrogatorio di due ore davanti al gip di Milano Anna Calabi, l’uomo ha confessato di averla. Secondo quanto si è appreso, il killer non èin grado di dire con precisione dove si trova il cadavere, limitandosi a indicare un punto imprecisato lungo la strada per Cassano d’Adda. L’uomo è indi fermo. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Lorenzo Rovagnati, è mistero sulle cause dell’incidente: parola al super espertoLeggi anche: Cinema in lutto, addio per sempre ad un mito indiscusso del grande schermoLa scomparsa diQuintanillaLa donna è scomparsa lo scorso 24 gennaio da Milano. Il compagno, Pablo Gonzalez, ne aveva denunciato la scomparsa il 31 gennaio, parlando di allontanamento volontario della compagna.