Leyton Orient Stunchester City come Ortega Own Gold mette in anticipo gli host

2025-02-08 14:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Il Manchesterera in pericolo di aver subito uno shock sismico della Coppa d’Inghilterra questo pomeriggio dopo che il goal di Stefanha messo la squadra di League davanti aa Brisbane Road.era già sopravvissuta a un paio di paure quando l’attaccante Jamie Donley, in prestito del Tottenham, ha raccolto la palla a centrocampo e ha scheggiato uno sforzo brillante suda 45 yard al 16 ° minuto.La palla ha colpito la parte inferiore del bar e ha colpito il portiere backtracking prima di attraversare la linea.Che momento, che obiettivo!prendi il comando contro il Manchester!!!! pic.twitter.com/fmjie1jnda– BBC Sport (@bbcsport) 8 febbraio 2025sentiva che ci fosse stato un fallo di Sonny Perkins sul debuttante Nico Gonzalez nell’accumulo, ma l’arbitro Darren Bond ha agitato le loro proteste.