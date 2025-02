Ilrestodelcarlino.it - L’ex ospedale psichiatrico. I segni di dolori lontani e il degrado in ogni angolo. Ora il San Benedetto rinasce

Svolazzano in terra ancora, dentro il San, i fogli con le diagnosi e le cure dei pazienti. Tutti scritti a mano. Nello scalone che dall’androne conduce al primo piano nessuno ha toccato una ringhiera che sporge verso l’esterno per evitare che i malati psichiatrici si gettassero di sotto. Sono le poche tracce che sopravvivono dall’avvento della legge Basaglia, ormai mezzo secolo fa, che chiuse questi ricoveri per il trattamento dei malati di mente. Di tutto il resto non c’è più nulla perché sono stati saccheggiati i mobili, saccheggiato il giardino dalle sedute e dei tavoli in ferro battuto. Il tempo ha ‘spappolato’ i dipinti dei primi Ottocento che ornavano le pareti della sala delle colonne ed anche i corridoi d’accesso con le volte a crociera. Il resto? Piccioni morti, gatti ormai mummificati, giardini-foresta.